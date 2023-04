Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Staffeleinteilung in der Tischtennis-Kreisliga Nord-Ost sieht vor, dass sich zweimal in dieser Saison der TTV Bobenheim II und der TTV Bobenheim III gegenüberstehen. Das erste Duell ging an die „Zweite“. Diese ist bei ihrem Streben nach der Halbzeitmeisterschaft von Corona ausgebremst worden. In beiden Lagern freut man sich auf das Rückspiel.

Klar, viele Geheimnisse gibt’s da nicht mehr, wenn sich zwei Teams im Ligabetrieb gegenüberstehen, deren Spieler sich unter der Woche regelmäßig im Training messen. Und wenn