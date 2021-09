Die Polizei in Worms sucht nach einem unbekannten Rollerfahrer, der am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf einem Wirtschaftsweg zwischen dem Wormser Stadtteil Rheindürkheim und Osthofen einen zwölfjährigen Radfahrer zu Fall gebracht hat. Der Junge verlor kurzzeitig das Bewusstsein und zog sich Verletzungen am Knie und Kopf zu. Wie die Polizei berichtet, war der Zwölfjährige mit drei weiteren Kindern im Alter von zwölf bis 13 Jahren auf dem Wirtschaftsweg in Richtung Osthofen unterwegs, als sich der Rollerfahrer von hinten näherte. Nachdem der Mann kurze Zeit neben den jungen Radlern herfuhr, fasste er dem 12-Jährigen unvermittelt an den Lenker und riss diesen herum. Der Junge stürzte. Seine Verletzungen mussten durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden. Der Mann floh unerkannt in Richtung Osthofen.

Der Rollerfahrer soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und von kräftiger Statur sein. Er trug ein hellgelbes T-Shirt, eine auffällige runde Brille und einen abgerundeten schwarzen Helm. Bei dem Roller soll es sich um ein älteres graues Modell mit auffällig vergilbten Scheinwerfern handeln. An den Seiten befand sich eine blaue Aufschrift. Die Polizei bittet mögliche Zeugen unter Telefon 06241 8520 um Hinweise.