Turbulent verlief die Premiere von Marvin Dienst in der US-amerikanischen Imsa-Serie beim Zwölf-Stunden-Rennen in Sebring. Im Mercedes-AMG GT3 des Teams HTP Winward Motorsport erlebte der 25-Jährige, der in der GTD-Klasse zeitweise in Führung lag, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Am Ende blieb mit Platz zwölf nur Schadensbegrenzung. Für die nächsten Rennen ist er dennoch optimistisch.

Die Probleme begannen für Dienst und seine beiden Fahrerkollegen Philip Ellis (Schweiz) und Russell Ward (USA) schon im Qualifying. Dabei lief es zunächst ganz hervorragend für