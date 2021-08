Weitere Sonderaktionen kündigt die Stadtverwaltung für das Impfzentrum Frankenthal an – die erste schon am Freitag, 27. August. Kurzfristig seien noch einmal 90 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson in den Petersgartenweg geliefert worden. Wer gezielt dieses Vakzin möchte, das nur einmal gespritzt werden muss, sollte am kommenden Freitag zwischen 13 und 16 Uhr in die Turnhalle der Andreas-Albert-Schule kommen. Das Impfzentrum ist laut Stadt an diesem Tag für jeden auch ohne Termin von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Außerhalb der genannten drei Stunden werden die gängigen mRNA-Impfstoffe eingesetzt. Am landesweiten Impftag am Samstag, 28. August, sind Impfungen ohne Anmeldung nur zwischen 15 und 17 Uhr problemlos möglich. Der Rest des Tages sei mit im Vorfeld vereinbarten Terminen durchgetaktet, so die Verwaltung. Bei spontanen Besuchen zwischen 9 und 15 Uhr könne es insofern zu Wartezeiten kommen. In ihrer Pressemitteilung erinnert die Stadt außerdem noch einmal an Aktion vor der Schließung des Impfzentrums im Herbst: Wer sich am Donnerstag, 9. September, 9 bis 21 Uhr, impfen lässt, erhält die zweite Dosis am 30. September – dem letzten Öffnungstag. Bis dahin kann das Frankenthaler Impfzentrum (fast) jeden Tag ohne Termin aufgesucht werden. Die genauen Öffnungszeiten im Internet unter www.corona-frankenthal.de.