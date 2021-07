Die Änderungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) an ihrer Empfehlung zum Corona-Impfstoff Astrazeneca wirken sich nicht auf bereits vergebene Termine im Impfzentrum Frankenthal aus. Darauf weist die Stadtverwaltung hin, weil sich Anfragen diesbezüglich gehäuft hätten. Das Land prüfe derzeit, wie den neuen Vorgaben entsprochen werden könne, heißt es in der Pressemitteilung. „Sollten sich bei den Terminen oder beim verwendeten Impfstoff Änderungen ergeben, werden die Betroffenen im Vorfeld oder direkt im Impfzentrum informiert.“ Der Hintergrund: Die Stiko empfiehlt, dass alle mit Astrazeneca Erstgeimpften altersunabhängig bei der Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff, zum Beispiel Biontech, geimpft werden sollen. Das ermögliche eine frühere Zweitimpfung bereits nach vier Wochen. Im Impfzentrum in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule werden Bürger aus Frankenthal und dem nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis gegen einen schweren Verlauf von Covid-19-Erkrankungen immunisiert.

Mehr zum Thema