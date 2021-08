Das Frankenthaler Impfzentrum bietet in der kommenden Zeit eine Reihe von Möglichkeiten, sich unkompliziert die Spritze zum Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung verabreichen zu lassen. Unter anderem sind nach Angaben der Stadt Sonderaktionen am 13. und am 22. August geplant.

Am Sonntag, 22. August, impfen drei Frankenthaler Mediziner impfen von 10 bis 16 Uhr ohne Termin und Anmeldung im Impfzentrum (Petersgartenweg 9). Koordiniert werde die Aktion von der HNO-Praxis im Promedi-Ärztehaus sowie den Ärzten Karl Barwich und Klaus Barth. Vor Ort wird auch ein Kinderarzt sein. Zur Verfügung stehen laut Stadt 150 Dosen des Einmal-Vakzins Johnson&Johnson und 300 Dosen Biontech. Der zweite Termin für diesen Impfstoff findet am Sonntag, 19. September, 10 und 16 Uhr, statt.

Ausweis und Krankenkassenkarte

Gedacht ist die Aktion für Impfwillige ab zwölf Jahren. Minderjährige müssen in Begleitung ihrer Eltern kommen. Mitzubringen sind der Personalausweis, bei Kindern der Schülerausweis oder die Geburtsurkunde, die Krankenkassenkarte und – falls vorhanden – der Impfpass. Zur Zeitersparnis vor Ort ist es möglich, Einverständniserklärung und Aufklärungsbogen schon vorher auszufüllen und mitzubringen. Links zu den Dateien auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts sind auf der Internetseite der Stadt – www.frankenthal.de – zu finden.

Impfbus an der Benderstraße

Im August finden in Frankenthal weitere offene Impfaktionen statt: Das Impfzentrum öffnet am Freitag, 13. August, für ein „Late-Night-Impfen“ von 15 bis 23 Uhr mit 200 Dosen Biontech. Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht am Donnerstag, 19. August, von 8 bis 12 Uhr Station vor dem Penny-Markt in der Benderstraße. Außerdem hat das Impfzentrum Zeiträume freigegeben, für die keine Termine benötigt werden. Eine Übersicht bis Anfang September ist auf www.corona-frankenthal.de zu finden.

Grundsätzlich sind der Pressemitteilung der Stadt zufolge in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule ab sofort auch spontane Besuche möglich, bei denen dann ein mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) gespritzt wird. Trotz vereinbarter Termine lasse das die Organisation im Impfzentrum zu.