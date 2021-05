Seit der Eröffnung am 7. Januar wurde im Impfzentrum in Frankenthal bis einschließlich Mittwoch insgesamt 18.200-mal ein Serum zum Schutz vor dem Coronavirus verabreicht. Davon waren 12.782 Erst- und 5418 Zweitimpfungen, wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilt. Aktuell finden pro Woche 1950 Impfungen statt. Damit bleibt die Einrichtung weiter deutlich unter ihrer Kapazitätsgrenze von 700 Immunisierungen am Tag. Seit Kurzem könne das Team bei kurzfristigen Absagen auf eine Warteliste des Landes zugreifen. Etwa 60 Personen habe man auf diesem Weg kontaktiert. Die Registrierung beim Land bleibt dafür weiterhin die Voraussetzung. Wer geimpft werden will, kann sich auf der Website www.impftermin.rlp.de oder über die Hotline 0800 575 8100 anmelden.