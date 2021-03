Im Landesimpfzentrum Frankenthal sind am Montagvormittag 120 Termine abgesagt und die Impfkandidaten wieder nach Hause geschickt worden. Das hat die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Sie spricht von einem „Fehler bei der Logistik“, durch den kurzfristig kein Impfstoff zur Verfügung gestanden habe. Es handele sich um eine Panne in der Lieferkette, die am Montag in dieser Form zum ersten Mal passiert sei. „Wir bekommen in der Regel für die Anzahl der Termine genug Impfstoff geliefert“, teilte Stadt-Pressesprecherin Xenia Schandin mit. Die Termine derjenigen, die am Montag nicht mit der schützenden Spritze gegen einen schweren Covid-19-Verlauf versorgt werden konnten, werden laut Verwaltung am Dienstagnachmittag in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule nachgeholt.