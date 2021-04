Wer sich in Frankenthal gegen das Coronavirus impfen lassen will, muss sich über eine zentrale Hotline oder die Internetseite des Landes unter impftermin.rlp.de registrieren. Darauf weist die Stadt hin. Immer wieder würden sich Bürger direkt an das Impfzentrum und an die Verwaltung wenden. Auch der Impfstoff, der durch kurzfristige Absagen frei wird, werde gemäß der Priorisierung der Ständigen Impfkommission eingesetzt. Menschen, die jünger als 60 Jahre alt sind, nicht zu einer in der Priorisierung genannten Berufs- und Bevölkerungsgruppe gehören oder keine der aufgeführten Vorerkrankungen haben, würden nicht berücksichtigt.