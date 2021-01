Im Landesimpfzentrum Frankenthal stehen nach Angaben der Stadtverwaltung bis einschließlich Samstag, 23. Januar, rund 50 Impfdosen pro Tag zur Verfügung. Welche Mengen danach in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule verplant werden könne, sei noch unklar, hieß es auf Anfrage der RHEINPFALZ am Dienstag. Der Impfstoff – bislang vor allem das in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Pfizer produzierte Serum des Mainzer Unternehmens Biontech – werde normalerweise wöchentlich angeliefert.

Absagen wären Sache des Landes

„Aktuell ist noch offen, ob und in welchem Umfang dies für nächste Woche erfolgen kann“, erklärte die Pressestelle der Stadt. Sollte das Impfzentrum keinen Nachschub bekommen, müssten unter Umständen Termine abgesagt werden. Dieser Vorgang wäre aber wie auch das Anmelden fürs Impfen Sache des Landes, so die Verwaltung.

Schon Termine für zweite Dosis

Im EDV-System, mit dem die Termine rheinland-pfalzweit koordiniert werden, hat Frankenthal nach Darstellung der Stadt Kapazitäten bis Ende Februar freigeschaltet. Inwieweit diese schon vergeben seien, wüssten die Mitarbeiter des Impfzentrums aber nicht. Aktuell sei im System nur nachvollziehbar, wer bis Anfang Februar eingeplant wurde. Ab Ende der kommenden Woche sollen erste Bürger schon die zum Schutz vor Covid-19-Erkrankungen notwendige zweite Spritze bekommen.

