30 Stunden hat das Impfzentrum Frankenthal in der kommenden Woche von Dienstag, 21. September, bis Samstag, 25. September, geöffnet. In dieser Zeit haben nach Angaben der Stadtverwaltung alle Impfwilligen ab zwölf Jahren die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung und Termin ein Vakzin gegen schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung spritzen zu lassen. Das Personal in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule verabreicht laut Stadt Erst-, Zweit- und in bestimmten Fällen auch Drittimpfungen. Laut der neuesten Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) können sich auch Schwangere gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Geöffnet hat das Impfzentrum wie folgt: Dienstag, 9 bis 15 Uhr; Mittwoch, 13 bis 19 Uhr; Donnerstag, 9 bis 15 Uhr; Freitag, 13 bis 19 Uhr; Samstag, 9 bis 15 Uhr.