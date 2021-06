Mitarbeiter des Frankenthaler Impfzentrums können Bürgern, deren zweite Impfung bereits länger zurückliegt, nachträglich kein Dokument ausstellen, mit dem dann wiederum der digitale Nachweis der Immunisierung gegen das Coronavirus auf dem Smartphone erzeugt werden kann. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Man bitte die Bürger, dafür nicht ins Impfzentrum zu kommen. Den für die Registrierung über die Corona-Warn-App und die App CovPass notwendigen QR-Code bekommen vollständig Geimpfte der Stadt zufolge in den nächsten Wochen vom Land per Post oder per E-Mail. Alternativ könne das digitale Zertifikat auch in Apotheken ausgestellt werden. Wer in Frankenthal diesen Service anbietet, ist auf der Internetseite www.mein-apothekenmanager.de zu finden. Wer seit dieser Woche in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule seine Spritze zum Schutz vor einem schweren Covid-19-Verlauf bekommt, erhalte ab sofort automatisch den QR-Code, der in der App eingescannt werden kann, erklärt die Verwaltung den Ablauf.