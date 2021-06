Die Mitarbeiter des Impfzentrums in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule, das für Bürger aus Frankenthal und seit einigen Wochen auch für Menschen aus dem nördlichen Teil des Rhein-Pfalz-Kreises zuständig ist, haben inzwischen fast 21.000 Spritzen gesetzt. Stand 5. Juni waren 14.034 Erst- und 6897 Zweitimpfungen erledigt. Das hat die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage am Montag mitgeteilt. In welchem Umfang dabei welche Impfstoffe zum Einsatz gekommen sind, könne man nicht sagen. Seit Montag können sich alle Rheinland-Pfälzer, die älter als 16 Jahre sind, für eine Schutzimpfung gegen einen schweren Covid-19-Verlauf registrieren. Die Stadt wirbt mit einem mehrsprachigen Video fürs Impfen. Derzeit werden in Frankenthal 1800 bis 1900 Dosen pro Woche verabreicht. Ausgelegt ist das Impfzentrum, das im Januar den Betrieb aufgenommen hatte, auf eine tägliche Kapazität von bis zu 700 Immunisierungen.