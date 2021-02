Bis auf Weiteres finden im Landesimpfzentrum Frankenthal nur Zweitimpfungen statt. Bis Ende März seien Termine für die zweite Dosis zum Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung schon vereinbart, hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Weiterhin würden täglich 50 bis 60 Menschen geimpft. Ob und wann die Einrichtung in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule wieder mit neuem Impfstoff beliefert werde, dazu sei keine fundierte Aussage möglich, betont die Stadt. Aktuell bestehe kein Bedarf an weiteren freiwilligen Helfern im Impfzentrum.

Gemeinsamer Service für Paare

Unabhängig davon könnten sich Frankenthaler, die zur Gruppe mit der höchsten Priorität im Impfplan gehören, sich weiterhin für einen Ersttermin registrieren: entweder online unter www.impftermin.rlp.de oder über die Telefon-Hotline 0800 5758100. Sie werden vom Land benachrichtigt, sobald wieder Erstimpftermine vergeben werden. Neu ist nach Darstellung der Stadt, dass ab sofort Termine auch über die Internetseite storniert werden können; bislang sei das nur telefonisch möglich gewesen. Und es gibt eine weitere Neuerung: Paare haben die Möglichkeit, sich über die genannten Wege gemeinsam anzumelden und – falls nötig – einen bereits fixen Termin abzusagen.

Drei Altenheime schon geschafft

Von den fünf Altenpflegeheimen in Frankenthal sind in dreien schon zwei Impfungen bei Mitarbeitern und Bewohnern erledigt; bei den fehlenden zwei Einrichtungen sei der zweite Termin aber bereits in Planung, berichtet die Verwaltung.

