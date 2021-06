Jeden Tag kommen im Schnitt acht bis zehn Menschen nicht, obwohl sie einen Termin im Impfzentrum haben. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Damit zeigt sich auch in Frankenthal ein landesweiter Trend. In der ersten Juliwochen seien sogar einmal 32 Impflinge nicht erschienen, ohne ihren Termin abzusagen. Der Grund liegt laut dem Gesundheitsministerium des Landes darin, dass nun auch die Hausärzte und Betriebsärzte impfen und viele an mehreren Stellen zur Covid-19-Impfung registriert sind.

Nicht immer gelinge es dem Team im Impfzentrum in Frankenthal, Ersatz zu finden. Das hänge auch von der Uhrzeit des ausgefallenen Termins ab. „Können Impfwillige von der Warteliste schon morgens kontaktiert werden, ist die Chance größer, als wenn jemand kurz vor Ende der Öffnungszeiten nicht erscheint“, erläutert Lisa Randisi, Pressesprecherin der Stadt. Verworfen werden musste aber laut Verwaltung bisher noch kein Impfstoff. Man bereite von vornherein weniger Impfstoffdosen vor, als Termine angekündigt sind. Derzeit werden im Landesimpfzentrum im Petersgartenweg, das von Montag bis Samstag geöffnet ist, 1800 bis 1900 Dosen pro Woche verabreicht.