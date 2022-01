Mit zwei eigenen Impftagen am 12. Februar und 5. März gibt es in der Frankenthaler Impfstelle jetzt auch ein Angebot für Kinder von fünf bis elf Jahren. Jeweils von 9 bis 15 Uhr sind an diesen beiden Samstagen Kinderärzte in der Mörscher Straße 139 vor Ort und übernehmen die Aufklärung. Das teilt die Stadtverwaltung mit, die die Impfstelle gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst betreibt. Ab Dienstag, 1. Februar, werden zudem die Öffnungszeiten erweitert. Die Impfstelle bietet dann vier Mal in der Woche – und zwar dienstags von 9 bis 15 Uhr, mittwochs von 14 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr – Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für alle ab zwölf Jahren an.

Impfung auch ohne Termin

Anmeldungen sind montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr unter Telefon 06233 89775 möglich. Alternativ kann man sich online über das Terminvergabeportal des Landes unter www.impftermin.rlp.de registrieren. Zu den Öffnungszeiten sind auch Impfungen ohne Termin möglich. Für Kinder, Erwachsene bis 30 Jahren und Schwangere kommt laut Verwaltung der Impfstoff von Biontech zum Einsatz, für Impfwillige über 30 Jahren ist Moderna vorgesehen. Mitgebracht werden müssen ein gültiger Ausweis, die Krankenversichertenkarte und der Impfpass. Bei Kindern reiche die Krankenversichertenkarte oder ein Schülerausweis. Minderjährige bis 16 müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 Jahren genügt eine unterschriebene Einverständniserklärung, die unter www.corona.rlp.de heruntergeladen werden kann. Die nächsten Öffnungstage in der Mörscher Straße 139 sind Freitag, 28. Januar, 15 bis 21 Uhr, und Samstag, 29. Januar, 9 bis 15 Uhr.