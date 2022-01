Besucher in der Impfstelle in der Mörscher Straße 139 begleiten, ihnen den Ablauf dort erklären und bei sprachlichen Barrieren helfen: Dafür sucht die Stadt noch ehrenamtliche Lotsen. Interessierte können sich unter Telefon 06233 889820 und per E-Mail an ronald.fruehbeis@malteser-frankenthal.de an Ronald Frühbeis von den Maltesern Frankenthal wenden. Der Hilfsdienst betreibt die Impfstelle gemeinsam mit der Verwaltung. Ab Dienstag, 1. Februar, bietet die Impfstelle vier Mal in der Woche – und zwar dienstags von 9 bis 15 Uhr, mittwochs von 14 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr – Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für alle ab zwölf Jahren an. Geplant sind zudem zwei Kinderimpftage im Februar und März. Seit der Eröffnung am 8. Januar wurden in der Mörscher Straße 139 in den ehemaligen Räumen des Sozialkaufhauses laut Pressemitteilung 650 Menschen geimpft. Weitere Informationen gibt es auf www.corona-frankenthal.de.