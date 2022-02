In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) bietet die Stadtverwaltung Frankenthal ab Samstag, 12. März, einen Fahrdienst aus den Vororten zur zentralen Impfstelle in der Mörscher Straße an. Los geht es laut einer Pressemitteilung in Flomersheim. Anmeldungen nehmen die Ortsvorsteher entgegen.

Eine Woche später (19. März) wird Eppstein angefahren, danach Mörsch (26. März) und Studernheim (2. April). Der Einstieg ist an allen vier Terminen zwischen 9 und 12 Uhr jeweils im Halbstundentakt möglich, schreibt die Stadt weiter. Das Angebot richte sich vor allem an ältere Menschen, die in der Impfstelle ihre vierte Impfung erhalten möchten. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt diese zweite Auffrischung unter anderem allen Personen ab 70 Jahren. Möglich ist die vierte Spritze drei Monate nach der Boosterimpfung. Der Fahrdienst stehe aber auch allen anderen Impfinteressierten offen, informiert die Verwaltung.

Treffpunkt am 12. März ist die Isenachsporthalle

Zur besseren Planung werden Interessenten gebeten, sich vorab bei den jeweiligen Ortsvorstehern anzumelden. Für Flomersheim ist das Heike Haselmaier, die unter der Telefonnummer 0176 62677092 zu erreichen ist. Treffpunkt am 12. März ist die Isenachsporthalle in der Eppsteiner Straße.

Anmeldungen in Eppstein nimmt Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD) unter Telefon 06233 351403 entgegen. Treffpunkt am 19. März ist am Gelände des TSV Eppstein in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße.

Am 26. März ist Mörsch an der Reihe. Treffpunkt dort ist an der Mörscher Au/Grundschule an der Bushaltestelle Roxheimer Straße. Wer den Fahrdienst nutzen möchte, kann sich unter Telefon 06233 64777 an Ortsvorsteher Adolf José König (SPD) wenden.

Wer das Angebot am 2. April in Studernheim in Anspruch nehmen möchte, soll an die katholischen Kirche in der Frankenthaler Straße kommen. Anmeldungen nimmt Ortsvorsteher Karl Ober (SPD) unter Telefon 06233 40957 entgegen.

Laut Verwaltung ist für die Impfstelle selbst keine Anmeldung erforderlich. Fragen zum genauen Ablauf beantwortet die Stadt unter Telefon 06233 89775.