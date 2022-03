In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) bietet die Stadtverwaltung Frankenthal seit 12. März einen Fahrdienst aus den Vororten zur zentralen Impfstelle in der Mörscher Straße an. Diesen Samstag, 19. März, wird Eppstein angefahren. Treffpunkt ist am Gelände des TSV Eppstein in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Kurzentschlossene können sich unter Telefon 06233 351403 anmelden. Laut Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD) gibt es ab 10 Uhr noch freie Plätze. Zum Auftakt in Flomersheim nutzten laut Ortsvorsteherin Heike Haselmaier (CDU) 35 Personen in sieben Fahrten das Angebot. Als nächstes sind Mörsch (26. März) und Studernheim (2. April) an der Reihe. Der Einstieg ist immer zwischen 9 und 12 Uhr im Halbstundentakt möglich.