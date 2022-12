Nach der Ankündigung des Landes, die Finanzierung der Impfzentren zum Jahresende einzustellen, schließt auch die Frankenthaler Impfstelle in der Mörscher Straße 139. Zum letzten Mal geimpft wird am Mittwoch, 28. Dezember. Bis zu diesem Datum ist die Einrichtung wie bisher mittwochs von 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. An Heiligabend bleibt die Impfstelle geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Aktuell werden pro Woche rund 50 Personen geimpft, heißt es auf Nachfrage. Die neuen, an die Omikron-Variante des Coronavirus angepassten Vakzine hätte von Ende September bis Anfang November kurzfristig zu einem Anstieg auf durchschnittlich 200 Impfungen pro Woche geführt.

Um nach der Schließung der Impfstelle ein Angebot zur Immunisierung zu machen, kommt der Impfbus erneut nach Frankenthal. Am Freitag, 20. Januar, steht er von 10 bis 17 Uhr in der Mörscher Straße 139 – dem bisherigen Ort der Impfstelle. Im Impfbus werden sowohl Erst- als auch Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht.