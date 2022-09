Der neue, an die Coronavirus-Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Impfstoff von Biontech ist ab Mittwoch, 21. September, in der Impfstelle Frankenthal verfügbar. Das teilt die Verwaltung mit. Die beiden Varianten sind aktuell in Deutschland vorherrschend. Zugelassen ist das neue Vakzin aktuell nur für Auffrischimpfungen, also Dritt- und Viertimpfungen. Die vierte Impfung können Menschen ab 60 Jahren, Personal im medizinischen Bereich und Angehörige vulnerabler Gruppen sechs Monate nach der Drittimpfung erhalten. Die Impfstelle in der Mörscher Straße 139 ist mittwochs von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig, aber möglich unter www.impfen.rlp.de. Mehr Informationen auch unter www.corona-frankenthal.de.