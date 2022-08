Die Impfstelle in der Mörscher Straße in Frankenthal, die Anfang des Jahres eröffnet wurde, soll auch nach Jahresende in Betrieb bleiben. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Ab Januar 2023 geht die Verantwortung für die Koordinierung von Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz an die Gesundheitsämter. Im Falle Frankenthals ist das die Behörde des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen. Es sei vorgesehen, dass die Gesundheitsämter ab kommendem Jahr ein ergänzendes staatliches Impfangebot machen, heißt es von dort. Dennoch sei beabsichtigt, auch in den Städten Impfmöglichkeiten vorzuhalten. Darüber haben Landrat Clemens Körner, Oberbürgermeister Martin Hebich (beide CDU), ebenso wie seine Kolleginnen in Speyer und Ludwigshafen, Stefanie Seiler und Jutta Steinruck (beide SPD) informiert. Wie genau das neue Angebot aussehen soll, sei noch mit dem Land abzustimmen.