Am kommenden Samstag, 7. Mai, findet nach Angaben der Stadtverwaltung in der Impfstelle Frankenthal (Mörscher Straße 139) ein weiterer Familienimpftag statt. Von 9 bis 15 Uhr können sich Personen ab fünf Jahren zum Schutz vor einem schweren Verlauf von Corona-Infektionen impfen lassen. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Wer dennoch einen Termin vereinbaren möchte, kann das laut Stadt telefonisch unter der Rufnummer 06233 89-775 (werktags, 8.30 bis 12 Uhr) oder online unter www.impftermin.rlp.de erledigen. Gebraucht wird ein Ausweisdokument – bei Kindern reicht die Krankenversichertenkarte – und der Impfpass. Regulär hat die Impfstelle dienstags, 9 bis 12 Uhr, mittwochs, 14 bis 18 Uhr, freitags, 16 bis 20 Uhr, und samstags, 9 bis 15 Uhr, geöffnet. Am Freitag, 27., und Samstag, 28. Mai bleibt sie geschlossen.