Am ersten Öffnungstag – Samstag, 8. Januar – der neuen Impfstelle, die Stadt und Malteser Frankenthal in einer früheren Gewerbeimmobilie (Mörscher Straße 139) betreiben, sind nach Angaben der Verwaltung auch Spontanbesuche ohne Termin möglich. Im Vorfeld seien mehr als die Hälfte der 400 an diesem Tag verfügbaren Termine vergeben worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ohne Anmeldung vorbeischauen können Personen über 30 Jahre, die eine Erstimpfung erhalten möchten, während der gesamten Öffnungszeit von 9 bis 15 Uhr. Menschen über 30, die eine Zweit- oder Booster-Impfung brauchen, und unter 30-Jährige bittet die Verwaltung, ab 13 Uhr in die Mörscher Straße zu kommen. Verabreicht werden dort laut Stadt Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit Biontech und Moderna. Das Vakzin von Biontech ist für alle unter 30 vorgesehen, alle anderen erhalten den Wirkstoff Moderna. Benötigt werden ein gültiger Ausweis, die Krankenversichertenkarte und der Impfpass. Weitere Informationen im Internet unter www.corona-frankenthal.de.