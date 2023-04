Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Wochen standen große Arbeitgeber wie Amazon, KSB und Howden Turbo in Frankenthal in den Startlöchern, um ihren Mitarbeitern eine Corona-Schutzimpfung anzubieten. Am Montag kam nun die erste Lieferung.

Das Interesse an dem Impfangebot sei groß, sagt Gabriele Litzbarski, Leiterin