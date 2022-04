Viermal hat ein Shuttlebus in den zurückliegenden Wochen immer samstags Impfwillige aus den Vororten von Frankenthal zur Impfstelle in der Mörscher Straße gefahren. 50 ältere Menschen haben das kostenlose Angebot genutzt – wobei die Resonanz sehr unterschiedlich war, wie die Stadt auf Nachfrage informiert. Zum Auftakt am 12. März seien aus Flomersheim 32 Fahrgäste transportiert worden, eine Woche später waren es aus Eppstein zehn. In Mörsch nutzte laut Verwaltung keiner den Shuttledienst, in Studernheim zählte man acht Impfwillige.

Vereinzelt Impfwillige aus der Ukraine

Seit Eröffnung der Impfstelle in der Mörscher Straße 139 am 15. Januar wurden dort (Stand 2. April) 3037 Menschen gegen das Coronavirus immunisiert. In den zurückliegenden vier Wochen seien im Schnitt wöchentlich 200 Menschen mit einem der verfügbaren Vakzine versorgt worden. Vereinzelt nutzen auch Geflüchtete aus der Ukraine das Angebot, teilt die Pressestelle mit. Man habe die Werbung für das Impfangebot ins Ukrainische übersetzt. Die Nachfrage nach einem speziellen Impfangebot für Kinder unter elf Jahren hat zuletzt stark abgenommen. Vergangenen Samstag kamen zwölf junge Impflinge in die Station. Im Februar nutzten 59 Kinder den Familientag, im März waren es 68.