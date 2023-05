Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erst ist kein Stoff da, dann einer, den keiner mag. Erst gibt es kaum Termine, dann werden Buchungen reihenweise nicht genutzt. Und am Jahresende stehen Menschen stundenlang in der Kälte an für den Piks. Die Corona-Schutzimpfung ist auch in Frankenthal das Thema des Jahres.

Der 7. Januar ist ein Tag der Hoffnung. Als am Morgen das Impfzentrum in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule zum ersten Mal öffnet,