Die UN-Nachhaltigkeitsziele zur Richtschnur ihres Handelns zu machen – das fordern Jugendbotschafter der Organisation One von der deutschen Politik. Am Freitag sagte Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) per Unterschrift zu, sich unter anderem gegen Armut in der Welt einzusetzen. Bei dem Treffen dabei war auch die Frankenthalerin Kassandra Kate Ramey.

Frau Ramey, wie haben Sie Olaf Scholz erlebt?

Wir hatten nur ganz kurz Zeit. Aber er hat ein großes Zeichen gesetzt. Afrika wird ganz wichtig sein. Scholz hat gesagt, dass er unsere Ziele