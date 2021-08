Wer volljährig ist und in Deutschland lebt, ist impfberechtigt. Und hat ab sofort und ohne Terminvereinbarung „freien Eintritt“ ins Wormser Impfzentrum in der Mainzer Straße 51. Das teilt die Stadt Worms mit. Zu beachten seien lediglich die Öffnungszeiten – dann seien die Türen immer weit geöffnet. Das Impfzentrum habe zu wechselnden Zeiten geöffnet, für die kommenden Tage wären das folgende Zeiten: Dienstag, 3. August, 7.30 bis 14.15 Uhr, Mittwoch, 4. August, 7.30 bis 20 Uhr, Donnerstag, 5. August, 8 bis 12.45 Uhr, sowie an den Freitagen, 6. und 13. August, 8 bis 13 Uhr. Mitzubringen sei lediglich der Personalausweis. Jugendliche ab 16 Jahren, die im Gesundheitssektor arbeiten, müssten neben einem Arbeitsnachweis jedoch auch eine Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten vorlegen.