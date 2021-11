Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz kommt für weitere zwei Termine nach Frankenthal. Am Donnerstag, 11. November, steht er nach Angaben der Stadt von 10 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz. Am Samstag, 27. November, macht die mobile Impfstation von 9 bis 17 Uhr auf dem Festplatz in der Benderstraße Halt. Geimpft werde mit den Vakzinen von Biontech und Johnson & Johnson. Verabreicht werden laut Verwaltung Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Diese sogenannten Booster-Impfungen sind für Erwachsene gedacht, deren zweite Dosis mindestens sechs Monate zurückliegt. Auch Personen, die zunächst mit Johnson & Johnson geimpft wurden, können im Bus eine zweite Spritze mit Biontech bekommen – sofern die erste Impfung vier Wochen zurückliegt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen seien ein gültiger Ausweis, bei Minderjährigen der Schülerausweis oder die Geburtsurkunde und – falls vorhanden – der Impfpass. Jugendliche bis 16 Jahre müssen von einem Elternteil begleitet werden. Ab 16 Jahren reicht eine unterschriebene Einverständniserklärung. Sie ist im Internet unter www.corona.rlp.de abrufbar.