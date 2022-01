Der Impfbus des Landes macht in der kommenden Woche zweimal in Frankenthal Station: Am Montag, 24. Januar, und Freitag, 28. Januar, besteht nach Angaben der Stadtverwaltung jeweils von 9 bis 17 Uhr im Congress-Forum (Stephan-Cosacchi-Platz) die Chance, sich die schützende Spritze verabreichen zu lassen. Möglich sind demnach Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit Vakzinen von Moderna, Biontech und Johnson & Johnson. Weitere Informationen im Internet auf www.corona-frankenthal.de.