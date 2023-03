Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Anstehende Urlaubsreisen und die Aussicht, dass Tests in Deutschland in Zukunft kostenpflichtig werden beziehungsweise das in einigen Ländern schon sind – das waren Gründe dafür, dass sich mehr als 100 Personen am Donnerstag auf dem Parkplatz des Penny-Markts an der Benderstraße gegen Corona haben impfen lassen. „Linie 4 “ der Impfbusse des Landes Rheinland-Pfalz machte dort Station.

Rund die Hälfte der Leute entscheidet sich dabei laut dem Teamleiter des Impfbusses, Siggi Nurmuhamed, für das Vakzin von Johnson & Johnson, bei dem eine einmalige Impfung