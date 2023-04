Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die gute Nachricht: Bei den Stopps von Impfbussen in Frankenthal am vergangenen Samstag und jetzt am Mittwoch sind gut 1000 Menschen mit Vakzin gegen das Coronavirus versorgt worden. Die weniger gute Nachricht: Bei den Terminen gab es organisatorische Pannen und in der Folge riesige Warteschlangen. Die Stadt fordert deshalb vom Land, bei seinem Konzept nachzubessern.

Die Bilder vor der Andreas-Albert-Schule