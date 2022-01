Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz ist im Januar noch sechs Mal in Frankenthal: am 11., 14., 18., 24., 28. und 31. Januar. Geimpft wird jeweils von 9 bis 17 Uhr im Congress-Forum, Stephan-Cosacchi-Platz 5. Einen Termin braucht man dafür nicht. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe Biontech, Moderna, Johnson & Johnson für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für alle ab zwölf Jahren. Minderjährige bis 16 Jahre müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 Jahren reicht eine Einverständniserklärung. Wer geimpft werden will, sollte einen Ausweis und – falls vorhanden – den Impfpass mitbringen. Zum Schutz der Mitarbeiter und der anderen Besucher sollte eine FFP2-Maske getragen werden.

Seit Samstag gibt es außerdem eine feste Impfstelle in der Mörscher Straße 139. Der nächste Öffnungstag hier ist am Samstag, 15. Januar, von 9 bis 15 Uhr. Impftermine gibt es unter Telefon 06233 89775 sowie über das Buchungssystem des Landes unter impftermin.rlp.de/termin.