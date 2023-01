Nach der Schließung der Impfzentren nutzten am Freitag 52 Menschen in Frankenthal das Angebot des Impfbuses. Man habe mit einer deutlich geringeren Nachfrage gerechnet, sagt Monika Drescher vom siebenköpfigen mobilen Impfteam. 40 Besucher bekamen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr eine zweite Auffrischung der Corona-Schutzimpfung, drei hatten einen ersten Auffrischungstermin. Sieben, überwiegend ältere, Impfwillige hätten auf eigenen Wunsch eine dritte Auffrischung bekommen, sagt die Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das den Impfbus mit dem Land betreibt. Eine Person bekam die erste Spritze überhaupt, einmal wurde der sogenannte Totimpfstoff Novavax verimpft.

An Bord seien alle gängigen Vakzine der bekannten Hersteller in ausreichender Menge, darunter auch die an die Virusvarianten BA4/BA5 angepassten Stoffe, erläutert DRK-Teamleiterin Petra Sonntag. Wegen eines kompletten Internetausfalls habe man alle Registrierungen per Hand aufgenommen, berichtet Drescher. In der Impfstelle der Stadt in der Mörscher Straße, die am 28. Dezember den Betrieb einstellte, waren zuletzt etwa 50 Personen pro Woche gegen das Coronavirus immunisiert worden. Ob es einen weiteren Stopp des Impfbuses in Frankenthal gibt, ist laut DRK noch offen.