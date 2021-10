Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht am Dienstag, 9. November, von 9 bis 17 Uhr Halt auf dem Gelände des Zentrums für Arbeit und Bildung (ZAB) in der Robert-Bosch-Straße 8. Interessierte können sich mit den Impfstoffen von Biontech und Johnson&Johnson kostenlos impfen lassen. Sind die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, so kann an diesem Tag auch die Zweit- oder Drittimpfung erfolgen. Weitere Informationen und entsprechende Merkblätter finden sich im Internet unter www.corona.rlp.de.