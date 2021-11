Der Impfbus des Landes fährt am Samstag, 27. November, nicht wie ursprünglich geplant den Festplatz an, sondern macht an der Andreas-Albert-Schule im Petersgartenweg 9 Station. Der Grund: Dort könnten auch Räume der Schule genutzt werden. Von 9 bis 17 Uhr können alle ab zwölf Jahren Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen erhalten. Mitgebracht werden muss lediglich der Ausweis und – falls vorhanden – ein Impfpass. Jugendliche bis 16 Jahre müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 Jahren reicht eine unterschriebene Einverständniserklärung, die im Netz unter www.corona.rlp.de heruntergeladen werden kann. Parkmöglichkeiten gibt es vor der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule (ehemaliges Impfzentrum).

Bei einem ersten Termin am 11. November hatten rund 500 Menschen mehr als eine Stunden lang auf ihre Spritze gewartet. Die meisten hatten sich an diesem Tag eine Auffrischungsimpfung geholt. Booster-Impfungen sind nach der neuen Verlautbarung der Landesregierung jetzt bereits fünf Monate nach der zweiten Impfung möglich, bei Johnson & Johnson kann die zweite Dosis, wie gehabt, nach vier Wochen verabreicht werden.

Auch im Dezember wird der Impfbus Frankenthal anfahren. Die Termine: 1., 6., 9., 13., 16., 20., 23. und 29. Dezember, jeweils von 9 bis 17 Uhr. Wo der Bus dann genau stehen wird, ist noch offen.