Wer sich im Impfbus des Landes ohne Termin gegen das Coronavirus immunisieren lassen will, hat dazu am Donnerstag zum vorerst letzten Mal die Gelegenheit. Wie die Stadt mitteilt, steht die mobile Impfstation von 9 bis 17 Uhr am Congress-Forum auf dem Stephan-Cosacchi-Platz. Geimpft werden Besucher ab zwölf Jahren. Sie müssen einen Ausweis und – falls vorhanden – den Impfpass mitbringen. Minderjährige bis 16 Jahre müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 Jahren reicht eine Einverständniserklärung, die unter www.corona.rlp.de heruntergeladen werden kann. Mit der neuesten Stiko-Empfehlung können bestimmte Risikogruppen ihre vierte Impfung auch am Impfbus erhalten. Betroffen sind Menschen ab 70 Jahren, Bewohner und Betreute in Pflegeeinrichtungen und Menschen ab 16 Jahren mit Immunschwäche – alle drei Monate nach der Drittimpfung. Mitarbeiter in medizinischen und Pflegeeinrichtungen erhalten die zweite Auffrischung sechs Monate nach der Boosterimpfung.