Die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim weiß mittlerweile, wann der Impfbus des Rhein-Pfalz-Kreises erstmals im Frankenthaler Umland zum Einsatz kommen wird: am Montag, 22. März, an der Schulsporthalle Lambsheim und am Dienstag, 23. März, an der Eckbachhalle Großniedesheim, jeweils 10 bis 15 Uhr.

Vorerst werden nur Über-80-Jährige geimpft

Geimpft werden nur Personen über 80, die beim Land für einen Impftermin registriert waren, aber diesen noch nicht erhalten hatten, als sie sich bei der VG für den Impfbus angemeldet haben. Sie erhalten eine Einladung. Ohne Terminvergabe keine Impfung, betont die Verwaltung. Die Impfstation in Großniedesheim können auch Bürger dieser Kategorie aus Bobenheim-Roxheim nutzen. Unter Telefon 06233 3791-215 können sich Ü-80-Personen weiterhin an die VG wenden, um sich für die Corona-Impfung anmelden zu lassen.