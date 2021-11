Das Interesse der Frankenthaler an Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen zum Schutz vor Corona ist offensichtlich groß: Zum Start der Aktion mit dem Impfbus des Landes auf dem Kornmarkt am Donnerstagmorgen um 10 Uhr hatte sich bereits eine lange Schlange von Impfwilligen gebildet, die quer über den Rathausplatz bis zur Bahnhofstraße reichte. Die Wartenden nahmen für die schützende Spritze offenbar auch die herbstliche Kälte in Kauf. Im Impfbus werden noch bis 18 Uhr die Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson verabreicht. Mitzubringen ist für den Piks ein Identitätsnachweis wie Personal- oder Schülerausweis und – falls vorhanden – der Impfpass.