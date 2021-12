Um möglichen logistischen Problemen vorzubeugen, hat sich die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben gemeinsam mit den Ortsvorstehern entschieden, die drei in Flomersheim, Mörsch und Studernheim in den kommenden Tagen geplanten Impfbus-Termine ins Congress-Forum zu verlegen. Mit Blick auf fehlende Parkplätze und Räumlichkeiten war das bereits vergangene Woche für Eppstein der Fall gewesen. Das bedeutet: Geimpft wird am Donnerstag, 16. Dezember, am Montag, 20. Dezember, am Donnerstag, 23. Dezember, sowie am Mittwoch, 29. Dezember, jeweils ab 9 Uhr im Kongress- und Veranstaltungshaus am Stephan-Cosacchi-Platz. Dort sei das Personal mittlerweile eingespielt und es gebe genügend Platz im Gebäude sowie Parkgelegenheiten, betont die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Wie bisher sind bei den Terminen mit Impfbussen des Landes ohne Anmeldung Erst- Zweit- und Booster-Impfungen für Personen ab zwölf Jahren möglich. Laut Verwaltung müssen Jugendliche bis 16 Jahren von einem Elternteil begleitet werden. Ab diesem Alter bis zur Volljährigkeit reicht eine schriftliche Einverständniserklärung. Die benötigten Dokumente: Personalausweis oder Reisepass, bei Jugendlichen Schülerausweis oder Geburtsurkunde. Weitere Informationen im Internet unter www.corona-frankenthal.de.