Bis in den Abend hinein sind am Donnerstag im Congress-Forum Frankenthal insgesamt 550 Impfungen zum Schutz vor dem Coronavirus verabreicht worden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Am Morgen sei der Andrang etwas geringer gewesen als bei den zurückliegenden Stopps des Impfbusses, sagte Pressesprecherin Xenia Schandin. Deshalb sei gegen Mittag noch einmal ein Aufruf über die Kanäle der Stadt in sozialen Netzwerken geschickt worden. Mit entsprechender Resonanz: „Nach 14 Uhr standen dann konstant immer 100 Leute in der Schlange“, so Schandin. Am späten Nachmittag sei dann ein Schnitt gemacht und entschieden worden, alle dann noch möglichen Impfungen „abzuarbeiten“. Das habe bis gegen 19 Uhr gedauert. Schandin zufolge hat die Organisation beim dritten Impfbus-Termin des Landes „reibungslos funktioniert“. Die Aktion hätte ursprünglich in der TSV-Halle in Eppstein stattfinden sollen, war wegen der dortigen Platzverhältnisse aber wieder ins CFF verlegt worden. Dort wird am kommenden Montag, 13. Dezember, weitergeimpft. Am Donnerstag, 16. Dezember, wäre Flomersheim das Ziel des Impfbusses. Ob der Vorort oder stattdessen das Congress-Forum angesteuert wird, soll laut Verwaltung noch entschieden werden.