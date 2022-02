Mit der neuesten Stiko-Empfehlung können bestimmte Risikogruppen am Impfbus und in der Impfstelle der Stadt Frankenthal in der Mörscher Straße 93 auch schon ihre vierte Impfung erhalten. Das teilt die Verwaltung mit. Betroffen sind Menschen ab 70 Jahren, Bewohner und Betreute in Pflegeeinrichtungen sowie Menschen ab 16 Jahren mit Immunschwäche. In allen drei Fällen muss die Drittimpfung drei Monate zurückliegen. Außerdem können sich Mitarbeiter in medizinischen- und Pflegeeinrichtungen zum zweiten Mal boostern lassen, wenn die Drittimpfung sechs Monate zurückliegt. Die nächsten Termine, an denen der Impfbus des Landes Station am Congress-Forum Frankenthal macht: Freitag, 11. Februar, und Donnerstag, 24. Februar, jeweils 9 bis 17 Uhr. Geimpft wird ab zwölf Jahren. Aktuell seien die Wartezeiten am Impfbus sehr gering. Deshalb seien auch ausführliche Beratungsgespräche durch die anwesenden Ärzte möglich, wenn Besucher sich unsicher sind, ob sie sich impfen lassen möchten.