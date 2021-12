Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht im Januar achtmal Station in Frankenthal: am 3., 6., 11., 14., 18. 24., 28. und 31. Januar. Geimpft wird jeweils von 9 bis 17 Uhr im Congress-Forum, Stephan-Cosacchi-Platz 5. Verimpft werden die Wirkstoffe von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson als Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für alle ab zwölf Jahren. Minderjährige bis 16 Jahre müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 Jahren reicht eine Einverständniserklärung. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Besucher des Impfbusses werden zum Schutz der Mitarbeiter und der anderen Impfwilligen gebeten, eine FFP2-Maske zu tragen. Weitere Informationen rund um die Corona-Pandemie gibt es auf der Internetseite www.corona-frankenthal.de.