2511 Menschen haben sich bei vier Impfaktionen der Stadt im Dezember gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Das teilt die Verwaltung mit. Zum letzten Termin des Jahres am 30. Dezember von 17 bis 22 Uhr seien 421 Personen in die Andreas-Albert-Schule gekommen. Weitere Impfaktionen im Januar 2022 seien in Vorbereitung, heißt es. Außerdem plant die Stadt, in den kommenden Wochen in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen und niedergelassenen Ärzten eine feste Impfstelle einzurichten. Grund dafür seien die große Nachfrage sowie der zum Teil chaotische Ablauf bei Impfterminen des Landes in der Stadt.