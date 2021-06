Für die zweite große Impfaktion am Sonntag, 20. Juni, die um 7 Uhr auf den Parkplätzen von Bö-Fashion und Edeka Stiegler beginnt, wird laut einer Mitteilung der Stadt Speyer die Auestraße zwischen Hasenpfühler Weide und Tullastraße für den Verkehr gesperrt. Ausschließlich Personen, die für die Aktion mit den Vakzin von Johnson & Johnson einen Impftermin gebucht haben, können in die Auestraße einfahren. Sie müssen von der B9-Abfahrt Richtung Otterstadt/Rinkenbergerhof über die K2 auf die Franz-Kirrmeier-Straße fahren und kommen so zu den Parkplätzen. Die ersten Impflinge, die schon vor 7 Uhr ankommen dürften, werden gebeten, bereits auf der Auestraße anzuhalten und nicht direkt auf das Gelände von Blumen Risse zu fahren. Von dort geht es nach der Kontrolle der Terminbestätigungen ab 7 Uhr weiter zum Impfen auf den Parkplatz von Bö-Fashion. Alle anderen Zufahrtswege und Abkürzungen sind laut Stadt gesperrt. Die Abfahrt erfolgt über die Straße Nachtweide und die Tullastraße. Wer nicht zur Impfaktion will, aber dennoch in das Gebiet fahren muss, muss laut Stadt mit Verkehrsbehinderungen und Rückstaus aus Richtung Otterstadt rechnen. Der Weg zum Abfallwirtschaftshof sei aus Richtung Süden kommend aber grundsätzlich möglich. Von der geht es aber nur Richtung Otterstadt wieder weg. Der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Speyer und die Polizei werden den Verkehr sowie die gesperrten Zufahrtswege überwachen. Für die Impfaktion in der Auestraße waren am Freitagmittag alle regulären Termine ausgebucht. Auch die Warteliste mit rund 800 Nachrückern ist laut Webseite der Stadt voll. Verimpft werden mindestens 2500, maximal 3500 Dosen. Mehr Informationen gibt es unter www.speyer.de/impfaktion. Wer seine Erstimpfung mit dem Vakzin von Astrazeneca bei der Impfaktion am 16. Mai erhalten hatte, muss für die zweite Spritze am 4. Juli in die Auestraße kommen.