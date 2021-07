Bei der Sonder-Impfaktion im Frankenthaler Impfzentrum am Samstag, 24. Juli, sind nur Erstimpfungen möglich. Zweitimpfungen können ohne Termin an diesem Tag nicht verabreicht werden. Darauf weist die Verwaltung hin. Bereits geplante Impfungen über die zentrale Terminvergabe fänden wie mitgeteilt statt. Ohne vorherige Anmeldung können sich alle ab 18 Jahren von 9 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr impfen lassen – unabhängig vom Wohnort. 200 Dosen des Vakzins Biontech stehen dafür zur Verfügung. Mitgebracht werden müssen lediglich der Personalausweis, die Krankenkassenkarte zur schnelleren Datenerfassung und – falls vorhanden – der Impfpass. Die Zweitimpfungen finden am Samstag, 28. August, statt.

Jeder zweite Frankenthaler vollständig geimpft

Den vollständigen Impfschutz hat bislang rund die Hälfte der Frankenthaler über 18 Jahren. Das geht aus Zahlen der Impfdokumentation Rheinland-Pfalz vom 19. Juli hervor. Rund 61 Prozent der Über-18-Jährigen haben eine Erstimpfung erhalten. „Geht man davon aus, dass eine Herdenimmunität erst ab einer Impfquote von 70 Prozent erreicht werden kann, ist hier noch Luft nach oben“, betont der Frankenthaler Impfkoordinator Frank Rickert. Im RHEINPFALZ-Interview kritisierte er die zunehmende Impfmüdigkeit. Mit 30.141 Impfungen (16.600 Erst- und 13.541 Zweitimpfungen) wurden die meisten Spritzen laut Verwaltung im Impfzentrum gesetzt, 17.657 Impfungen fanden in den Praxen der Frankenthaler Hausärzte statt.