Kinder von fünf bis elf Jahren werden am Samstag, 12. Februar, 9 bis 15 Uhr, in der Impfstelle Frankenthal, Mörscher Straße 139, gegen das Coronavirus immunisiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer dennoch einen Termin vereinbaren möchte, hat dazu telefonisch unter 06233 89 775 (Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr) oder online unter www.impftermin.rlp.de die Möglichkeit. Mitgebracht werden muss der Impfpass des Kindes. Zum Identitätsnachweis reicht die Krankenversichertenkarte. Der nächste Kinderimpftag, an dem dann auch die Zweitimpfungen verabreicht werden, ist am Samstag, 5. März, von 9 bis 15 Uhr. Verabreicht wird der Kinderimpfstoff von Biontech. Kinderärzte klären auf und beraten. Wer unsicher sei, könne sich an diesem Tag auch nur über Vorteile und Risiken der Impfung informieren. Um den Kleinen die Angst vor der Spritze zu nehmen, ist laut Verwaltung Kapitän Leo, das Maskottchen aus dem Strandbad, in der Impfstelle.