200 Dosen Biontech und 500 Dosen Moderna stehen für die zweite Impfaktion von Stadtverwaltung, Stadtklinik und Malteser Hilfsdienst zur Verfügung, die am Samstag, 11. Dezember, in der Andreas-Albert-Schule stattfindet. Die telefonische Terminvergabe startet am kommenden Montag, 6. Dezember, unter den Nummern 06233 89775 und 89877. Anrufe seien zwischen 8.30 und 12 Uhr möglich, teilt die Stadt mit. „Die Resonanz auf Impfbusse und unsere erste Impfaktion zeigt: Die Menschen haben einen großen Bedarf an niederschwelligen Angeboten“, zitiert die Verwaltung Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) in ihrer Mitteilung. „Wir freuen uns deshalb, bei dem Termin am 11. Dezember noch mehr Impfwillige versorgen zu können.“ Er danke, so Knöppel, dem Malteser Hilfsdienst und der Stadtklinik Frankenthal für die „sehr gute Zusammenarbeit“. Beim zweiten der drei geplanten Sondertermine sollen der Stadt zufolge Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen verabreicht werden. Das Biontech-Kontingent könne für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen genutzt werden. Eine Einschränkung gebe es: Wer über 30 Jahre alt ist, bekommt Moderna, Unter-30-Jährige erhalten Biontech.