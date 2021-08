Berufstätige und Eltern mit ihren Kindern ab zwölf Jahren sind Zielgruppe einer zweiten Sonderimpfaktion in Frankenthal am 13. August. Ohne Termin können sich Impfwillige an diesem Tag von 15 bis 23 Uhr gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Das teilt die Verwaltung mit. Für die Aktion stehen 200 Dosen des Vakzins von Biontech zur Verfügung. Durch die Entscheidung der Gesundheitsministerkonferenz am Montag, das Impfangebot auf Kinder und Jugendliche auszuweiten, können an diesem Tag alle, die mindestens zwölf Jahre alt sind, eine Impfung erhalten. Minderjährige müssen in Begleitung ihrer Eltern kommen. Der Zweitimpftermin ist am Freitag, 10. September, ebenfalls zwischen 15 und 23 Uhr. Mitzubringen sind der Personalausweis, die Krankenkassenkarte und – falls vorhanden – der Impfpass.

Bei einer ersten Aktion im Impfzentrum am Petersgartenweg Ende Juli waren alle 200 Spritzen bis 14.30 Uhr weg. Am Morgen hatten sich lange Schlangen vor dem Eingang gebildet.

Im August gibt es in Frankenthal zwei weitere Impfaktionen für alle: Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht am Donnerstag, 19. August, von 8 bis 18 Uhr Station vor dem Penny-Markt in der Benderstraße. Außerdem planen die niedergelassenen Hausärzte am Sonntag, 22. August, ein offenes Angebot.

Onlinetermine jetzt auch für Unter-18-Jährige

Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich seit Dienstag auch regulär über die zentrale Anmeldung des Landes auf der Webseite impftermin.rlp.de und unter Telefon 0800 5758100 für einen Termin im Impfzentrum anmelden. Aktuell seien die Wartezeiten dabei generell kurz, informiert Impfkoordinator Frank Rickert. Unter-18-Jährige, die mit ihren Sorgeberechtigten direkt und ohne Termin in den Petersgartenweg kommen, würden gemäß einer Anweisung des Landes ebenfalls immunisiert, so eine Sprecherin der Verwaltung auf Nachfrage.